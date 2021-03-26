Украинские шахматисты завоевали звание чемпионов мира среди студентов

Киевские гроссмейстеры Юлия Осьмак и Кирилл Шевченко синхронно выиграли онлайн чемпионаты мира среди студентов по рапиду, передает со ссылкой на страницу Федерации шахмат Украины в Facebook.

В финальных турнирах (играли по 6 участников) Осьмак набрала 4,5 очка, а Шевченко – 4. Они уверенно заняли первые места.

Осьмак на один балл опередила полячку Антолак Юлию, а Шевченко на один пункт обогнал россиян Михаила Антипова и Григория Опарина.

Осьмак становилась победительницей представительного онлайн-турнира.

По материалам: УНН