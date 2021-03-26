Спорт

Теннисист Сачко победил в украинском дерби на пути к 1/4 финалу турнира в Лугано

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Теннисист Сачко победил в украинском дерби на пути к 1/4 финалу турнира в Лугано

На турнире категории “челленджер” в швейцарском Лугано состоялось украинское дерби между Сергеем Стаховским и Виталием Сачко, передает со ссылкой на ФТУ.

Детали

Украинское дерби во втором круге “челленджера” завершилось в пользу младшего теннисиста Сачко — 6: 3, 6: 1.

Виталий доминировал на протяжении всего матча, тогда как Сергей лишь изредка захватывал инициативу в розыгрышах.

Ранее на “челленджер” Сачко выиграл в украинском дерби с Ильей Марченко (Исманинг-2019). Стаховский впервые с осени 2019 года (Еккенталь) сыграл на турнире “челленджер” с представителем Украины.

Дополнение

В четвертьфинале “челленджера” Сачко встретится с победителем матча Роман Сафиуллин (6 сеяный с РФ) — Джек Сок (американец).

По материалам: УНН

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