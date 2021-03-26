СК “Днепр-1” создал женскую футбольную команду

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Спортивный клуб “Днепр-1” создал женскую футбольную команду. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу команды.

Детали

В соответствии с требованиями аттестации клубов Премьер-лиги СК “Днепр-1” теперь женскую команду. Главным тренером команды будет Елена Кудзиева, которая сейчас возглавляет женскую сборную Украины U-15.

Кроме того, команда будет амбициозные цели — выход в еврокубки.

Цитата

“Мы очень рады, что есть возможность возродить традиции женского футбола в городе — у нас были команды высшей лиги как в футзале, так и в большом футболе. В наших планах не только развитие взрослой команды, но и детских групп, которые будут составлять резерв. Будем комплектовать команду в основном собственными игроками. Для этого участвуем в таких турнирах среди девушек и тремя возрастными группами заявились на чемпионат Украины ”, – отметила Кудзиева.

Напомним

УАФ объявил о содержании курса на создание женских футбольных команд во всех клубах УПЛ. УАФ держит курс на создание женских футбольных команд во всех клубах УПЛ

По материалам: УНН