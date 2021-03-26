Спорт

Наставник самого титулованного баскетбольного клуба Украины заразился коронавируса

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Наставник самого титулованного баскетбольного клуба Украины заразился коронавируса

Главный тренер столичного БК “Будивельник” Игорс Миглиниекс не сможет руководить командой в ближайшее время. Об этом сообщает со ссылкой на страницу клуба в Facebook.

Что известно

О деталях и состояние главного наставника информация отсутствует. В тренерском штабе киевлян, кроме латыша, также входят Леонид Яйло и Терренс Мерфи.

Киевляне проводят один из лучших отрезков сезона, выиграв последние 10 из 12 матчей регулярного чемпионата Суперлиги. На этой неделе столичный клуб 26 марта сыграет на выезде против “Запорожье”.

Примечательно, что “Запорожье” — прямой конкурент “Будивельника”, который сейчас имеет одну победу больше и занимает 5 место в регулярном чемпионате.

Дополнение

“Будивельник” выиграл наибольшее количество чемпионских титулов в украинском чемпионате.

По материалам: УНН

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