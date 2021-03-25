Зинченко стал самым молодым капитаном в истории сборной Украины

На стартовый матч отбора ЧМ-2022 с командой Франции с капитанской повязкой сборную Украины впервые вывел Александр Зинченко, который стал самым молодым капитаном национальной команды за всю историю, сообщает со ссылкой на пресс-центр УАФ.

Зинченко вывел сборную в качестве капитана в возрасте 24 лет и 99 дней. До 24 марта 2021 года самым молодым капитаном национальной команды Украины был Анатолий Тимощук (показатель 25 лет и 162 дня), который удерживал лидерство с сентября 2004-го – почти 17 лет. До него почти 10 лет возглавлял этот рейтинг Олег Лужный.

Достижение Зинченко касается только матчей официальных турниров, ведь в товарищеских играх 1993 году в сборной Украины были два 22-летних капитана – Сергей Дирявка и Сергей Беженар (оба – из “Днепра”). В общем рейтинге молодых капитанов нашей сборной Зинченко – третий.

Всего с капитанской повязкой сборную Украины на поле выводили 29 футболистов. Рекордсмен – Андрей Шевченко (58 матчей). А в официальных турнирах это делали 16 футболистов. Рекордсмен – также Андрей Шевченко (35 матчей).

В матче с действующими чемпионами мира команда Андрея Шевченко расписала мировую (1:1).

По материалам: УНН