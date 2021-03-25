Турция обыграла Нидерланды в дебютной игре отбора на ЧМ-2022

Сборные Турции и Нидерландов провели очный поединок европейской части отборочного цикла на чемпионате мира по футболу-2022, передает

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Матч, который состоялся на стадионе “Ататюрка” в Стамбуле, подарил ряд голов. В первом тайме Бурак Йылмаз сделал преимущество турок комфортной — 2: 0. В первом моменте он забил с передачи Чалханоглу, а в другом — с пенальти.

После перерыва Чалханоглу отметился голом уже сам (3: 0). Ударная двухминутка от нидерландцев позволила на 76 минуте сократить им отставание до минимума (забивали Классен и Де Йонг) — 3: 2. Но точку поставил все тот же Йылмаз — 4: 2.

Примечательно, что данный матч стал первым в европейском отборе на чемпионат мира по футболу-2022.

Дополнение

В группе G, кроме Турции и Нидерландов, также выступают Латвия, Гибралтар, Черногория и Норвегия.

По материалам: УНН