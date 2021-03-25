Спорт

Теннис: Свитолина победила на старте турнира WTA-1000 в США

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Теннис: Свитолина победила на старте турнира WTA-1000 в США

Первый номер женского тенниса Элина Свитолина провела стартовый поединок на соревнованиях категории WTA-1000 на кортах в Майами, передает корреспондент .

В первом сете второй круг турнира два брейка от американки Шеелби Роджерс привели к проигрышу Свитолиной 3:6. Ряд брейков от обеих теннисисток во втором сете превратились в преимущество Свитолиной – 7:5. В решающей партии Свитолина выиграла два гейма на чужой подаче и праздновала выигрыш 6:3.

Матч длился два с половиной часа за которые Свитолина сделала восемь эйсов при 5 двойных ошибках.

Отметим, что соперницей Элины Свитолиной по третьему кругу турнира с призовым фондом в 3,2 млн долл., стала россиянка Екатерина Александрова (WTA 34). Свитолина ведет в статистике личных встреч 2:0.

Действующей чемпионкой турнира является первая сеяная нынешних соревнований австралийка Эшли Барти.

По материалам: УНН

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