Теннис: Свитолина победила на старте турнира WTA-1000 в США
Первый номер женского тенниса Элина Свитолина провела стартовый поединок на соревнованиях категории WTA-1000 на кортах в Майами, передает корреспондент .
В первом сете второй круг турнира два брейка от американки Шеелби Роджерс привели к проигрышу Свитолиной 3:6. Ряд брейков от обеих теннисисток во втором сете превратились в преимущество Свитолиной – 7:5. В решающей партии Свитолина выиграла два гейма на чужой подаче и праздновала выигрыш 6:3.
Матч длился два с половиной часа за которые Свитолина сделала восемь эйсов при 5 двойных ошибках.
Отметим, что соперницей Элины Свитолиной по третьему кругу турнира с призовым фондом в 3,2 млн долл., стала россиянка Екатерина Александрова (WTA 34). Свитолина ведет в статистике личных встреч 2:0.
Действующей чемпионкой турнира является первая сеяная нынешних соревнований австралийка Эшли Барти.
По материалам: УНН