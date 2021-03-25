Спорт

Подал в отставку: клуб УПЛ потерял тренера

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Подал в отставку: клуб УПЛ потерял тренера

ФК “Минай” сообщил об изменениях в тренерском штабе — главный наставник команды Василий Кобин подал в отставку, передает со ссылкой на пресс-службу клуба.

Детали

На этой неделе состоялась встреча президента клуба Валерия Пересоляк с главным тренером Василием Кобиным. По итогам встречи было принято совместное решение прекратить сотрудничество по соглашению сторон.

В качестве главного тренера клуба Кобин провел 55 матчей, выиграл с клубом Первую лигу и вывел их в 1/2 финала Кубка Украины, получил первые победы в УПЛ.

Примечательно, что пока неизвестно имя специалиста, который будет готовить команду к матчу очередного тура с УПЛ с Ковалевский “Колос”.

Дополнение

Сейчас “Минай” (после 18 туров) занимает предпоследнее 13-е место — 14 очков.

По материалам: УНН

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