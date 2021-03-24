“Заря” потерпела второе подряд поражение в чемпионате Украины

В поединке команд из верхней части таблицы чемпионата Украины по футболу “Заря” в гостях соревновалась с “Колос”, передает со ссылкой на пресс-центр турнира.

Заключительный поединок 19 тура УПЛ подарил противостояние команд с достаточно ощутимо различными игровыми философиями. В чисто игровом плане этот вечер данный факт вылился в противостояние двух равным по классу соперников, где каждый имел шансы одержать победу.

По итогам первого тайма вели хозяева поля, воспользовавшись одним моментом, который, по результатом удачных индивидуальных действий Владимира Лысенко, завершился взятием ворот. Во втором тайме “Заря” мгновенно бросилась исправлять положение, впрочем, “фирменная” черта Коваливке — игра в обороне, давала им возможность нейтрализовать выпады луганчан. Весь второй тайм гости пытались провести гол, однако игра так и свершилась минимальной победой хозяев поля — 1:0.

Таким образом 50-й матч “Зари” в УПЛ с тренером Виктором Скрыпником завершился поражением его подопечных.

“Заря” несмотря на поражение удерживает третью строчку чемпионата (32) и опережает “Ворсклу” на один балл и имеет игру в запасе. “Колос” стал шестым (29).

По материалам: УНН