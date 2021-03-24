Дубль Караваева принес “Динамо” разгромный выигрыш над “Рухом”

“Динамо” принимало львовский “Рух” в поединке 19 тура Украинской Премьер-лиги, сообщает корреспондент.

На 10-й минуте “динамовцы” заработали право на пробитие 11-метрового, который Карлос Де Пена не забил — вратарь Бандура провел сейв. Однако это не остановило подопечных Луческу, которые отгрузили три мяча в сетку оппонентов. На 59 минуте на 59 минуте защитник “Руха” ошибся в простой ситуации в собственной штрафной зоне и подарил гол Александру Караваеву.

В заключительной 5-минутке Миколенко в падении отдал результативный прострел на Сидклея, а в дополнительное время Караваев оформил дубль — 3:0.

“Динамо” набрало 46 очков и уже на семь баллов оторвалось от “Шахтера”. “Рух” замыкает турнирную таблицу (13).

По материалам: УНН