Двое украинских клубов не смогли пробиться в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА

. БК “Прометей” и “Днепр” сыграли свои матчи в 1/8 финала Кубка Европы ФИБА, передает корреспондент

Детали

Первая четверть матча “Прометей” — “Монс” (Бельгия) осталась в активе украинского клуба за который двумя дальними точными бросками отметился бывший баскетболистом клуба НБА “Милуоки Бакс” Рашад Вон — 23:13. Следующие две четверти “Прометей” комфортно ввел с 10-ю очками преимущества, но в заключительной бельгийцы выступили настойчиво, агрессивно и начали попадать дальние попытки с высоким процентом, как следствие “Промо” упустил победу — 81:88.

В украинском клуба отметим 14 очков Майерса, 13 Эванса, 12 Рашада Она.

Примечательно, что “Монс” является лидером группы В чемпионата Бельгии по баскетболу.

Стоит отметить, что в другом поединке действующий чемпион Украины “Днепр” также выигрывал в течение первых 15 игровых минут против румынской “Орадя”, затем дал им возможность вырваться вперед и потерпел фиаско — 72:78.

Дополнение

Последний представитель от Украины “Киев-Баскет” проведет свой матч с израильским “Ирони” завтра.

По материалам: УНН