Боксер Беринчик нокаутом защитил титул чемпиона WBO International

В пятом защите титула интернационального чемпиона WBO в легком весе (до 61,2 кг) Денис Беринчик (15-0, 9 КО) победил чемпиона Латинской Америки по аналогичной версии Хосе Санчеса (18-2, 7 КО) из Чили. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайт “Vringe”.

Беринчик сразу навязал гостю свою игру и уже во 2-м раунде разбил лицо оппоненту — сделал сечку под левым глазом.

Понимая, что медлить не стоит, в начале 3-го боец из Украины насел на чилийца. После очередной затяжной серии Дениса рефери остановил избиение гостя в углу ринга.

Примечательно, что на предматчевом шоу Беринчик на этот раз выехал в ринг загипсованным на кровати.

Беринчик завоевал 15-й поединок в профессиональной карьере (9 КО). В активе украинца также “серебро” Олимпийских игр в Лондоне.

По материалам: УНН