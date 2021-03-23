Украинский центровой провел результативную игру в сезоне НБА

Центровой Алексей Лень в составе “Вашингтона” провел поединок чемпионата НБА против “Бруклин Нетс”, передает корреспондент .

Украинец вышел в стартовой пятерке “столичных” и продуктивно провел отведенное время, реализовал две из двух попыток у кольца оппонентов и поставил блок-шот звезде “Нетс” Кайри Ирвингу. В это время “Вашингтон” вел в счете 20:6.

При втором появлении на паркете украинец забил дважды с линии для штрафных, завершил аллей-уп по передаче от Уэстбрука и обыграл Хардена под чужим кольцом, что позволило ему стать одним из трех самых результативных в матче по итогам первой половины (13 очков).

В третьей четверти украинец продолжил результативные выступления и в итоге набрал рекордные в сезоне 20 очков (8/12 двухочковых, 4/5 штрафных), 9 подборов, 1 передачу и сделал 2 блок-шота, при 4 фолах и 1 потере за 29 минут на площадке. Однако “Вашингтон” уступил 106:113.

Примечательно, что до этого лучшим показателем украинца были 18 очков в матче против “Майами” 6 февраля.

Лень в 2019 году провел самую результативную игру в истории украинца в НБА.

По материалам: УНН