Украинские параатлеты завоевали восемь медалей на соревнованиях в Тунисе

Украинские параатлеты завоевали восемь медалей на международном легкоатлетическом турнире “Grand Prix”, который проходил с 14 по 21 марта в Тунисе. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на пресс-службу НКСИУ.

Лучшее от команды Украины выступил Данилюк Роман, который завоевал две золотые награды, также в Павленко Юлии — одна “золотая” и одна серебряная медали, в Ильчинои Арины — “золото”.

Всего в соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 57 стран мира. Команду Украины представляли шесть паралимпийцев.

Украинская паралимпийская сборная завоевала десятки медалей на Кубке мира по биатлону.

По материалам: УНН