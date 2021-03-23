Украинская велосипедистка стала призером международного турнира в Австрии

Украинская велосипедистка Яна Беломоина приняла участие в турнире по кросс-кантри “Kamptal-Klassik-Trophy”, который прошел на территории австрийского Лангенлойс, передает со ссылкой на “suspilne.media”.

В Лангелойсе Беломоина должна была преодолеть 5 кругов по 5,1 км каждая. Два года назад дистанцию в 25,5 км украинская велосипедистка преодолела за 1:21,26 ч.

В 2021 году украинка снова показала второе время. На этот раз Беломоину опередила другая австрийка — Мона Миттервальнер, а отставание украинки составило 2:24 мин. Всего на то, чтобы пройти дистанцию, велосипедистке понадобилось 1:28,51 ч. Тройку лучших замкнула Житка Цабелика из Чехии, которая уступила украинцы 40 секунд.

Сказано, что турнир в Лангелойси стал для Беломоинои третьим в календарном году. Украинка впервые получила место на подиуме в 2021 году — на “Copa Catalana” (27 февраля) она финишировала на 15-м месте, а на Кубке Андорры, который состоялся 7 марта, стала 10-й.

Последний раз украинская велосипедистка занимала подиум в октябре 2020 года. Выступая на чемпионате Европы по кросс-кантри в Швейцарии, Беломоина показала третье время.

По материалам: УНН