Стали известны результаты ПЦР-тестов: сборная Украины провела первую тренировку в году

Национальная команда Украины по футболу начала работу на тренировочном сборе и узнала результаты ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает со ссылкой на сайт УАФ.

После получения результатов ПЦР-тестов, которые были отрицательными у всех членов команды, игроки, тренеры и персонал отправились на НТК имени Банникова.

В первой тренировке приняли участие 26 из 29-ти вызванных на сбор игроков. Трое отсутствующих — это представители “Аталанты” Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, а также игрок из АПЛ Андрей Ярмоленко, которые прилетели в Киев в то время, когда вечерняя тренировка как раз началась.

В начале тренировки команда разделилась на две группы. Игроки, которые вчера сыграли за свои клубы, выполнили ряд восстановительных упражнений, предложенных тренером по физподготовке Иваном Баштовым. В то же время остальные команды работали с другим тренером по тактико-физической подготовки — Андреа Адзалином. Одновременно с вратарями, среди которых — дебютант главной команды Анатолий Трубин, традиционно работал Педро Харо. В первом занятии приняли участие все пятеро вызванных на сбор голкиперов.

Перед началом тренировки главный тренер, традиционно собрав команду в кругу, сделал акцент на важности мартовских игр и обратил внимание ребят на мерах безопасности во время пандемии, которые предусматривают отсутствие каких-либо контактов с внешним миром.

Уже сегодня “сине-желтые” проведут предигровую тренировку. 24-го марта Украина в гостях проведет первый матч отбора на ЧМ-2022 против команды Франции.

По материалам: УНН