Результативное выступление Михайлюка помогло “Оклахоме” одержать победу в НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк набрал первые очки в составе клуба НБА “Оклахома-Сити Тандер” (в поединке с “Хьюстон Рокетс”), передает корреспондент.

Михайлюк, который проводил второй поединок в форме “Оклахомы”, появился на паркете ближе к завершению стартовой четверти и с первой попытки реализовал свой бросок, а именно с прохода с сопротивлением Виктора Оладипо. Во второй 12-минутке украинец отдал несколько результативных передач, собрал подбора и дважды отличился заброшенными мячами с близкой дистанции.

В заключительной четверти два дальних попадания нашего земляка помогли “Тандер” удержать положительный результат — 114:112.

Михайлюк набрал 15 очков (3/5 двухочковых, 3/6 трехочковых), 4 подбора, 3 передачи и 1 перехват при 1 фоле и 4 потерях за 21 минуту. Больше него в составе победителей набрали только Робби (18) и Дорт (23).

“Рокетс” продлили антирекордную серию в истории клуба — 20 поражений подряд. “Тандер” имеют 18 побед при 24 поражениях.

По материалам: УНН