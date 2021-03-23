Паралимпийская сборная Украины завоевала десять медалей Кубка мира по стрельбе в ОАЭ

Завершился пятый соревновательный день Кубка мира в ОАЭ, который уже в пятый раз закрепил лидирующие позиции Украины, снова принеся паралимпийской сборной команде Украины по пулевой стрельбе “золото” и “серебро”. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на НКСИУ.

Щетник Ирина завоевала “золото” в упражнении “R2” (стрельба из пневматической винтовки на 10 метров стоя, класс “SH1”, женщины). В напряженном и зрелищном финале Ирина получила преимущество лишь на 0,3 очка над своей соперницей из Индии.

В следующем упражнении этого соревновательного дня — “R4” (стрельба из пневматической винтовки на 10 метров стоя, класс “SH2”, смешанная дисциплина) сразу трое наших спортсменов участвовали в финале. В итоге, Виталий Плакущий удалось получить серебряную медаль

По итогам этого соревновательного дня, в активе украинских паралимпийцев — 10 медалей: 5 “золотых”, 4 “серебряных” и 1 “бронзовая”, а также — рекорд Европы.

Стоит отметить, что от сборной команды Украины участие в мировом стрелковом кубке принимают 10 спортсменов, 7 из которых уже получили квалификационные лицензии НПК Украины на Игры Токио 2020.

Данный Кубок мира собрал около 120 спортсменов из 24 стран мира, и проводится при беспрецедентных мерах безопасности, включающие не только проживание команд отдельно друг от друга на территории закрытого гостиничного комплекса, с невозможностью сообщения с внешним миром (кроме как выезда на тренировки и соревнования), но и ПЦР тестирование каждые 48 часов пребывания в ОАЭ и меры по предотвращению распространения COVID-19 на стрельбище.

По материалам: УНН