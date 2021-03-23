Маркевич спрогнозировал будущего триумфатора чемпионата Украины

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал ситуацию с лидерами УПЛ и их шансами на победу в чемпионате. Об этом Маркевич рассказал в комментарии для “1927.kiev.ua”, передает .

Маркевич уверен в итоговой победе “Динамо” в Украинской Премьер-лиге сезона 2020-21.

“После этого тура ясно, что „Динамо“ будет чемпионом. Не думаю, что произойдет что-то чрезвычайное. Семь очков трудно играть. Тем более, с такой игрой, как у „Шахтера“ сейчас”, — признался Маркевич.

В 19-м туре Премьер-лиги “Шахтер” сенсационно проиграл “Львову” в матче, который состоялся в Харькове — 2:3. Этим воспользовалось “Динамо”, которое разгромило на своем поле “Рух” (3:0). Таким образом, киевляне увеличили отрыв до 7-ми пунктов.

По материалам: УНН