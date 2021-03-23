Лидеры мужской сборной Украины совершили рывок в теннисном рейтинге АТР

Лидерам мужской сборной Украины Ильи Марченко и Сергею Стаховскому удалось улучшить свое пребывание в обновленном рейтинге ATP, передает со ссылкой на сайт Ассоциации.

Марченко благодаря выходу в полуфинал соревнований в Италии добавил шесть мест и поднялся на 163 место из 444 баллами.

Стаховский, который дошел до 1/4 финала аналогичных соревнований, добавил две строки и стал 193-м (367).

По итогам прошедшей недели двое украинский обновили личные рекорды — Георгий Кравченко стал 538-й ракеткой мира, а Эрик Ваншельбойм поднялся на 15 позиций и занял пятьсот восемьдесят пятой место.

Стоит отметить, что тройка лидеров мирового рейтинга не изменилась — Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев (Россия) и Рафаэль Надаль (Испания).

Украинская теннисистка победила на турнире в Санкт-Петербурге.

По материалам: УНН