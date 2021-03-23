Спорт

“Кременчуг” и “Сокол” с побед стартовали в плей-офф УХЛ

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"Кременчуг" и "Сокол" с побед стартовали в плей-офф УХЛ

В Киеве и Кременчуге состоялись первые матчи четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата УХЛ, сообщает со ссылкой на сайт лиги.

“Кременчуг” в удивительно результативной баталии разгромили “Белый Барс” — 11:4. Дубли в матче оформили Созонов и Дубинин, а Орлов на свой счет записал хет-трик.

В другой встрече столичный “Сокол” не пропустил ни одной шайбы в противостоянии с “Мариуполем”, а в противоположные ворота забили четыре раза (4:0). Нименко оформил дубль, еще по разу забросали Ступак и Сисак.

Четвертьфинальные серии плей-офф чемпионата УХЛ пройдут в 2-х побед.

По материалам: УНН

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