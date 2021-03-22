Зинченко помог “Манчестер Сити” установить клубный рекорд

По итогам четвертьфинального поединка Кубка Англии против “Эвертона”, “Манчестер Сити” установил клубный беспроигрышный рекорд в матчах в гостях, передает со ссылкой на Twitter “горожан”.

В этой кубковой игре (полный поединок сыграл Александр Зинченко) “Манчестер Сити” продолжил серию без поражений в гостях во всех турнирах до 17 матчей. В этих встречах “горожане” одержали пятнадцать побед и дважды сыграл вничью.

Примечательно, что соперник подопечных Хосепа Гвардиолы по полуфиналу определится по результатам жеребьевки.

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По материалам: УНН