Украинский шпажист выиграл золотую награду этапа Кубка мира в РФ

В рамках этапа Кубка мира по фехтованию в Казани прозвучал украинский гимн в честь победы украинца Игоря Рейзлина, сообщает со ссылкой на НФФУ.

Украинский шпажист, уверенно победил Хуссама Эль-Корда из Марокко — 15:5 и корейца Сон Чжэ Хо — 15:11, перевернув бой (после неудачного начала 2:6) против итальянца Габриэле Чимино — 15:12, и вырвав победу одним уколом в немца Самуэля Унтерхаузера — 8:7. Благодаря этому он пробился в четверку сильнейших.

В дальнейшем украинский шпажист одолел в полуфинале египтянина Ахмеда Эль-Сайеда (15:7), а в решающем поединке заставил сложить оружие действующего чемпиона мира венгра Гергея Шиклош (15:11), во второй раз в карьере получив золотую награду Кубка мира.

До этого момента наивысшим достижением спортсмена была бронзовая медаль в индивидуальном первенстве на чемпионате мира 2019 года.

По материалам: УНН