Спорт

Украинская теннисистка победила на турнире в Санкт-Петербурге

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Украинская теннисистка победила на турнире в Санкт-Петербурге

Украинка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару стали победительницами соревнований в парном разряде теннисных соревнований WTA-500 “St Petersburg Ladies Trophy”, который прошел на кортах в Санкт-Петербурге, передает со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В финале украинско-румынский дуэт, посеянный под первым номером, одержал волевую победу над американской пару Кристиан / Сантамария — 2:6, 6:3, 10:8.

Поединок длился 1 час и 22 минуты. Украинско-румынский дуэт постоянно был в роли догоняющих на решающем тайбрейке, сначала уступая 1:4 с двумя минибрейками. Выйти вперед им удалось только в самой концовке. Девушкам удалось реализовать свой второй матчбол.

Отмечается, что для Киченок — это шестой парный титул WTA, для Олару — 10-й. Украинка впервые выиграла титул на соревнованиях категории WTA-500 (бывший премьер).

Благодаря успеху в Санкт-Петербурге Надежда Киченок станет первой ракеткой Украины в парном рейтинге, ведь опередит свою сестру Людмилу.

По материалам: УНН

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