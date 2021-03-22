Сборная Украины квалифицировалась в плей-офф отбора на чемпионат мира по гандболу

Женская сборная Украины по гандболу победой над Израилем завершила выступления в квалификации на чемпионат мира-2021 по гандболу, передает со ссылкой на ФГУ.

После поражения в стартовом туре от Словакии и победы над Люксембургом, украинские девушки в решающей для себя игре – в последнем туре – разобрались с Израилем 31:24.

Семь мячей забросила Наталья Воловник, 6 голов в активе Татьяны Поляк, также 6 раз отличилась Леся Смолинг, которая с суммой в 23 гола стала лучшими снайпером сборной Украины и заняла второе место и списка топ-бомбардиров всей квалификации.

Команда Бориса Чижова вышла в плей-офф со второго места вместе с победителем квартета Словакией.

Отмечено, что жеребьевка плей-офф отбора на чемпионат мира-2021 состоится 22. Украина будет находиться во 2-й корзине во время жребия. Соперником “желто-голубой” команды станет одна из сборных 1-й корзины, в котором находятся Германия, Черногория, Венгрия, Швеция, Румыния, Сербия, Россия, Польша, Чехия и Словения.

Матчи плей-офф пройдут 16/17 апреля и 21/22 апреля. Победители противостояний выйдут на чемпионат мира.

По материалам: УНН