Сальвадорская серфингистка погибла от удара молнии во время тренировки

На пляже Эль Тунко, в Сальвадоре, от удара молнии погибла 22-летняя серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес. Она готовилась к турниру, после которого вероятно поехала бы на летние Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает “Главпост”ся на информационном портале Daily Mail, передает

Во время тренировки к соревнованиям по серфингу в сальвадорскую серфингистку Кэтрин Диас Эрнандес попала молния. В результате 22-летняя спортсменка умерла.

Известно, что во время инцидента девушка находилась в воде. Медики прибыли на место происшествия и пытались спасти Диас, однако она была уже мертва.

“Кэтрин излучала радость и энергию, которые делают серфинг таким особенным и ценным для всех нас”, – прокомментировали смерть спортсменки в Международной ассоциации серфинга.

Девушку похоронили в воскресенье. Ее доска для серфинга, трофеи, медаль и цветы были разложены вокруг гроба.

Кэтрин Диас Эрнандес неоднократно отмечалась на соревнованиях международного уровня, представляя свою страну. В этом году она хотела пройти отбор будущего турнира по серфингу и получить заветную путевку на летние Олимпийские игры в Токио.

По материалам: УНН