Герой поединка: гол и результативный пас Малиновского принесли “Аталанте” победу в Серии А

В матче 28-го тура итальянской Серии А “Аталанта” полузащитников сборной Украины Руслана Малиновского и Виктора Коваленко на выезде встречалась с “Вероной”, передает со ссылкой на УАФ.

Малиновский вышел в стартовом составе. На 33-й минуте Руслан открыл счет в игре, реализовав пенальти, а на 42-й — ассистировал Дувану Сапату, который забил второй мяч гостей. В конце концов, украинец сыграл в 87-й минуты встрече, когда вместо него на поле вышел Виктор Коваленко, для которого это был дебют в составе бергамцив, которые победили — 2:0.

Заметим, что этот матч стал для Малиновского 60-м в составе “Аталанты” в итальянской Серии А. В этих поединках украинец забил десять мячей и отдал восемь результативных передач.

Имея на счету 55 очков, команда украинцев занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

По материалам: УНН