Спорт

Дубль хорватского легионера подарил “Днепр-1” шестую победу в УПЛ

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Дубль хорватского легионера подарил "Днепр-1" шестую победу в УПЛ

Второй поединок субботней части 19 тура УПЛ прошел с участием “Десны” и “Днепра-1” на поле черниговцев, сообщает корреспондент.

Звездой поединка стал полузащитник из Хорватии в составе “Днепра-1” Марио Чужое. В дополнительное время к первому тайму он разобрался с соперником в чужой штрафной и протолкнул игровой снаряд в сетку ворот, а также на 3-й компенсированной минуте к матчу сыграл на добивании после удара со штрафного от своего партнера по команде — 0:2.

Отметим, что “Днепр-1” не проигрывает в чемпионате на протяжении рекордных для клуба 6-ти матчей.

“Десна” может потерпела 30-е поражение в своей истории выступлений в УПЛ и с 30 очками занимает 5-ю строчку. “Днепр-1” идет 8-м.

По материалам: УНН

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