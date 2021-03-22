Боец смешанных единоборств принял вызов боксера Беринчика

Боец смешанных единоборств Артем Лобов принял вызов украинского боксера Дениса Беринчика после его выигрыша в крайнем бою с чилийцем Хосе Санчесом, сообщает со ссылкой на страницу Лобова в Instagram.

Уроженец Нижнего Новгорода, выступающий под флагом Ирландии, готов к схватке по правилам кулачных боев с чемпионом WBO International Беринчик.

“Давай. Снимай подушки с рук и устроим настоящий махач”, – Лобов адресовал слова Беринчику.

Лобов – боец смешанных боевых искусств, который выступал под эгидой UFC в полулегком и легком весовых категориях. Участник турниров по кулачным боям “Bare Knuckle FC”, а также друг и спарринг-партнер звездного бойца Конора Макгрегора.

В крайнем поединке Беринчик в очередной раз устроил шоу при выходе на бой, изобразив из себя человека со сломанной ногой и рукой (был в гипсе).

По материалам: УНН