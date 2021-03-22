Биатлонистка Джима вошла в топ-15 заключительной гонки сезона Кубка мира

В рамках заключительной гонки (среди женщин) последнего этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде состоялся женский масс-старт, сообщает со ссылкой на IBU.

Единственная представительница Украины Юлия Джима после удачных двух огневых рубежей (закрыла все 10 мишеней и захватила лидерство в гонке), допустила сразу четырех недостатков и пришла к финишу только 12-й.

Женский масс-старт и первую победу в карьере на этапах Кубка мира получила Ингрид Тандреволл из Норвегии у которой 5-ть промахов. На 6,9 с отстала от нее белоруска Динара Алимбекава (6). Тройку призеров замкнула немка Пройс (6) +11,1 с.

Джима отвоевала семнадцатого место в общем зачете по итогам сезона стал для украинким четвертым по успеваемости в тотале за карьеру. Победа в Общем зачете достался норвежцы Екхоффф, а второй стала ее соотечественница Ройселанд.

По материалам: УНН