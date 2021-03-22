Аутсайдер чемпионата Украины нанес поражение “Шахтеру”

В 19-м туре УПЛ матч “Шахтера” с “Львовом” завершился громкой сенсацией – действующий чемпион потерпел фиаско от аутсайдера первенства, передает корреспондент.

В середине тайма львовяне вышли вперед. Защита “горняков” не справилась с прострелом низом от бразильца Шины, который замкнул на дальней штанге Альваро. Однако гости ответили эффектным обводящим ударом под дальнюю штангу от Манора Соломона (30 мин) — 1:1.

В первой части второй 45-минутки команды еще раз обменялись голами. Сначала нападающий Назарий Нич вывел вперед “Львов”, реализовав быстрый прорыв, а Соломон оформил дубль за индивидуальный проход и удар низом из-под защитников. Автором победного взятия ворот стал Шина на 73 минуте. Вратарь Анатолий Трубин сбил капитана львовян с ног и бразилец реализовал 11-метровый выстрел — 3:2.

Вот так галичане прервали проигрышную серию, которая длилась три матча — 15 очков и 12-ступенька. “Шахтер” остался вторым (39).

Сейчас в чемпионате наступает двухнедельный перерыв, связанный с играми сборных. Свой следующий матч “горняки” проведут 4 апреля в Полтаве с “Ворсклой”.

По материалам: УНН