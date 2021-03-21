Зинченко спас от гола и помог “Манчестер Сити” пробиться в полуфинал Кубка Англии

В четвертьфинальном матче Кубка Англии “Манчестер Сити” футболиста национальной сборной Украины Александра Зинченко в Ливерпуле встречался с местным “Эвертоном”, сообщает со ссылкой на сайт УАФ.

Украинец появился на поле в стартовом составе и отыграл полный поединок, закончившийся победой его команды со счетом 2:0. Причем в одном из моментов украинец выбил мяч головой с линии ворот после розыгрыша углового и удара защитника Мины. Авторами голов стали Гюндоган и Де Брюйне.

Вторую путевку в полуфинал турнира сегодня также получил “Саутгемптон”, который на выезде разгромил “Борнмут” — 3:0.

Отметим, что другие два полуфиналиста определятся 21 марта в матчах “Челси” — “Шеффилд Юнайтед” и “Лестер Сити” — “Манчестер Юнайтед”.

В перерыве поединка в Лестере состоится слепая жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии-2020/2021.

По материалам: УНН