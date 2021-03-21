УПЛ: “Олимпик” потерпел шестое поражение подряд

В рамках заключительного поединка игрового вечера 19 тура Украинской Премьер-лиги в Полтаве встретилась местная “Ворскла” и донецкий “Олимпик”, передает со ссылкой на сайт турнира.

После серии неудач “Олимпик” пытался зацепиться за очки в Полтаве. И стоит отдать должное гостям, они выглядели достойно, иногда даже превосходили соперника в контроле мяча и количества ударов по воротам, однако успешными оказались хозяева.

Полтавчане в УПЛ не проигрывали олимпийцам 4 игры подряд. Не проиграли и в пятый раз. Дубль Степанюка и автогол Снурницина обеспечили хозяевам уверенную победу (3:0), а “Олимпик” — шестое поражение подряд.

Примечательно, что поражение от “Ворсклы” стала для тренера Юрия Калитвинцева четвертой подряд, и вообще 90-й для клуба в чемпионатах.

“Олимпик” с 17 очками замыкает десятку лучших, “Ворскла” четвертая — 31 балл.

По материалам: УНН