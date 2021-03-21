Трое украинцев попали в зачетную зону этапа Кубка мира по биатлону

В Эстерсунде состоялись заключительные гонки преследования сезона Кубка мира по биатлону, сообщает со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Дмитрий Пидручный, который стартовал в четвертом десятке сумел значительно улучшить свое положение и финишировал 13-м с 3-мя не закрыт мишенями на огневых рубежах. Также в очковой зоны сумели попасть Богдан Цымбал с 33-м местом (4), и Антон Дудченко — 37 (3).

Отметим также важный факт: трое украинцев в непростых погодных условиях попали в пятерку лучших в гонке за скорострельностью. Пидручный отработал огневые рубежи со вторым временем, Тищенко и Цимбал стали по этому показателю четвертым и пятым.

Победа в гонке досталась норвежскому дуэту — Штурли Легрейд опередил на 22,6 с своего соотечественника Иоганнеса Бё. Тройку замкнул итальянец Лукас Хофер.

Отметим, что для Цымбал, Дудченко и Тищенко международный сезон завершен. Дмитрий Пидручный будет соревноваться в последней гонке сезона, масс-старте.

В женской гонке преследования очки среди украинок сумели завоевать лишь Елена Пидгрушная — 30-и Дарья Блашко — 37-я.

По материалам: УНН