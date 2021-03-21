Спорт

“Шахтер” перевел многолетнего лидера клуба в состав дубля – СМИ

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"Шахтер" перевел многолетнего лидера клуба в состав дубля - СМИ

Полузащитник “Шахтера” Тайсон не сможет принять участие в матче 19-го тура УПЛ против ФК “Львов”, ведь был переведен в состав дублирующей команды. Об этом утверждает “Meta-ratings.com.ua” со ссылкой на свои источники в клубе, передает .

Тайсон был отстранен от тренировочного процесса основного состава. Из-за дисциплинарных санкций 33-летнего футболиста перевели в дубль “горняков”.

Тайсон защищает цвета “Шахтера” с января 2013 года. В нынешнем сезоне он во всех турнирах сыграл 24 матча, в которых забил два гола и сделал один ассист.

Заметим, что контракт бразильского вингера с “Шахтером” заканчивается 30 июня 2021 года.

Тайсон выражал готовность пойти на значительное снижение зарплаты, чтобы вернуться на родину, а именно в ФК “Интернасиональ”, из которого перешел в “Металлист” в августе 2010 года.

По материалам: УНН

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