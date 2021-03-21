Спорт

“Мариуполь” в матче с “Минаем” продлил безвыигрышную серию в чемпионате Украины

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"Мариуполь" в матче с "Минаем" продлил безвыигрышную серию в чемпионате Украины

В первом матче 19 тура Украинской Премьер-лиги между “Мариуполем” и “Минаем” зафиксирована ничья, передает корреспондент

В первой половине активнее выглядели игроки “Мариуполя”. Отметим удар слета от Мишнева (мимо ворот), его нереализованный выход с вратарем, а также попытку Очеретко (среагировал голкипер).

После перерыва ситуация кардинально не изменилась. Ни одна команда в итоге так и не смогла отличиться, хотя моменты имели и те, и другие до последних секунд – 0:0.

“Минай”, который пропускал голы в УПЛ в течение рекордных для клуба 10-ти игр, прервал неудачную серию, набрав 14 очков – 12 место. “Мариуполь” не может выиграть уже восемь поединков подряд в УПЛ – 9 ступень с 18 баллами.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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