Хет-трик и обновление бомбардирского рекорда: “Бавария” в меньшинстве разгромила “Штутгарт”

Мюнхенская “Бавария” в игре в меньшинстве нанесла поражение “Штутгарта” в противостоянии 26-го тура немецкой Бундеслиги, передает со ссылкой на сайт клуба-победителя.

Почти 80 минут “баварцы” играли против “Штутгарта” в меньшинстве, но в итоге одержали победу со счетом 4:0.

На 12-й минуте Альфонсо Дэвис был удален с поля за нарушение правил. Однако такой неожиданный поворот событий совсем не повлиял на хозяев поля. Еще до перерыва Роберт Левандовски (18, 23, 39 мин) оформил хет-трик, еще один гол на свой счет записал Серж Гнабри. Лишь некоторые команды могут в меньшинстве демонстрировать такую игру. После смены сторон гости стали играть смелее, но “баварцы” по-прежнему держали игру под контролем и могли победить с еще более крупным счетом.

Примечательно, что на счету 32-летнего Левандовски стало 35 голов в чемпионате – его новый рекорд в немецком первенстве. В прошлом сезоне поляк забил 34 гола.

Отметим, что всего в Левандовски 271 гол в Бундеслиге. Он занимает второе место после Герда Мюллера, который отличился 365 раз.

Благодаря этому успеху “Бавария” по итогам 26 туров продолжает опережать “СБ Лейпциг” на четыре очка.

По материалам: УНН