“Барселона” признана лучшим футбольным клубом десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших европейских клубов прошлого десятилетия, сообщает со ссылкой на сайт Международной федерации.

Первое место в рейтинге заняла испанская “Барселона”, у которой в активе 2877 очков. На втором месте идет извечный соперник каталонцев “Реал” — 2782, замыкает первую тройку мюнхенская “Бавария” — 2594.

Полностью десять лучших клубов Европы в период с 2011 по 2020 годы выглядят следующим образом:

“Барселона” (2877 очков) “Реал” (+2782) “Бавария” (2594,5) “ПСЖ” (2357) “Атлетико” (2302) “Ювентус” (2272) “Челси” (2113) “Манчестер Сити” (2113) “Манчестер Юнайтед” (2020) “Арсенал” (2016).

Рейтинг составлялся исходя из суммарного количества баллов, набранных командой за каждый год (2011-2020) в клубном рейтинге “IFFHS”.

По материалам: УНН