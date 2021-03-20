Спорт

Украинка завоевала серебряную медаль международного турнира по стрельбе из лука

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Украинка завоевала серебряную медаль международного турнира по стрельбе из лука

В хорватском Порече сегодня разыграли медали турнира по стрельбе из лука – “Europen Grand Prix Porec 2021”, передает со ссылкой на сайт турнира.

В соревнованиях среди женщин медаль серебряного достоинства выиграла украинка Анастасия Павлова. В решающем противостоянии она уступила француженке Лизе Барбель (4:6).

У мужчин лучший результат среди украинцев показал Иван Кожокарь, который занял пятое место.

Женская сборная Украины по стрельбе из лука получила лицензию на ОИ-2020.

По материалам: УНН

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