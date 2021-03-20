Спорт

Двое украинских борчих завоевали олимпийские лицензии

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Двое украинских борчих завоевали олимпийские лицензии

В Будапеште на Европейском лицензионном турнире определились финальные пары, а значит стали известны владельцы Олимпийских путевок. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.

Детали

Алина Грушина-Акобия победила чемпионку Нордического чемпионата и призер чемпионата Европы Джоанну Линдборг из Швеции в полуфинале со счетом 10: 0 и вышла в финал лицензионного турнира в Будапеште. Следовательно получила путевку в Токио в весе 57 кг.

В весе 62 кг лицензию получила Ирина Коляденко, которая досрочно со счетом 10: 0 победила призера чемпионата Европы и индивидуального Кубке мира Мариану Чердивару из Молдовы.

Таким образом в женской сборной Украины уже есть четыре Олимпийские лицензии из шести. Первые две получили Оксана Ливач и Алла Черкасова на чемпионате мира в Нур-Султане.

Дополнение

Наш Андрей Яценко получил бронзовую награду лицензионного турнира в Будапеште.

По материалам: УНН

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