Баскетбол: лидер Суперлиги нанес третье поражение “Одессе” за сезон

. “Киев-Баскет” в первом домашнем матче игрового недели регулярного чемпионата Суперлиги по баскетболу принимал “Одессу”, сообщает со ссылкой на сайт ФБУ.

Детали

Хозяева уже на старте игры завладели преимуществом, позволив одесситам лишь однажды в первой четверти выйти вперед. Как оказалось позже, это было первое и последнее лидерство гостей. Как следствие 85:71 в пользу столичной команды.

В команде Олега Юшкина стоит традиционно выделить лидера Юрия Кондракова, который до 17 очков добавил 3 результативные передачи и Дюка Монди, у которого дабл-дабл из 12 очков, 10 передач, а также 7 подборов в активе. У победителей Брэндон Янг до 13 очков добавил 9 передач.

“Киев-Баскет” (22 выигрыше) в третий раз в сезоне обыграл “Одессу” (7) и закрепился на первом месте в турнирной таблице. Команда Олега Юшкина удаляется от зоны плей-офф, хотя шансы попасть в итоговой восьмерки еще не потеряла.

Дополнение

В другой встрече “Тернополь” в домашнем матче регулярного чемпионата принимал “Химик”.

По материалам: УНН