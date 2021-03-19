Спорт

Российский клуб уволил бывшего наставника “Динамо”

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Российский клуб уволил бывшего наставника "Динамо"

 Белорусский специалист Александр Хацкевич покинул пост главного тренера российского ФК “Ротор”. Об этом сообщает “Главпост” пресс-служба “Ротор”, передает

Руководство клуба приняло решение уволить специалиста с занимаемой должности. Руководство клуба недовольно нынешним положением дел в команде.

“Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в последних матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича с занимаемой должности. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, подбодрить”, – сказал генеральный директор СК “Ротор” Андрей Рекечинский.

Хацкевич возглавил “Ротор” в конце 2019 года. После 23-х сыгранных туров в текущем сезоне команда занимает тринадцатое место в РПЛ. С июля 2017 года по август 2019 года Хацкевич занимал пост главного тренера киевского “Динамо”.

По материалам: УНН

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