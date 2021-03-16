Спорт

Украинский клуб вышел в “Финал четырех” Европейской баскетбольной женской лиги

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Украинский клуб вышел в "Финал четырех" Европейской баскетбольной женской лиги

“Прометей” победил литовский “Кибиркштис” во втором матче четвертьфинале Европейской баскетбольной женской лиги и пробился в “Финал четырех” турнира, информирует со ссылкой на ФБУ.

Выигрыш удался благодаря атакующей и одновременно более осторожной игре. Украинский реализовали 29/77 (7/25 трехочковых) выстрелов из игры против 22/56 (3/14 трехочковых), и сделали 12 потерь против аж 27 у соперниц — победа 71:58.

Стоит отметить, что Джеймс Кешуан Лашун стала самым результативным игроком поединка — 22 очка. Оксана Молдавии имеет второй показатель — 15 баллов. Капитана Ольга Дубровина сделала 10 передач.

Кроме “Прометея”, в “Финал четырех” также пробилась российская “Ника” и латвийская “Рига”. Еще одним участником станет победитель матча между минским “Горизонтом” и словацкими “Янг Энджелс”.

По материалам: УНН

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