Спорт

Врачи боролись за жизнь три дня: в России шайба “убила” 19-летнего хоккеиста

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Врачи боролись за жизнь три дня: в России шайба "убила" 19-летнего хоккеиста

Умер защитник санкт-петербургского молодежного ХК “Динамо” Тимур Файзутдинов после попадания шайбы в голову, передает со ссылкой на сайт ХК “Динамо”.

19-летний спортсмен оказался в реанимационном отделении больницы Ярославля после попадания шайбы в голову во время встречи с местным “Локомотивом”, который состоялся 12 марта. Файзутдинов принял на себя бросок со средней зоны.

Врачи боролись за жизнь парня три дня, однако спасти спортсмена не удалось. Питерский клуб выразил соболезнования родным и близким умершего хоккеиста, который был капитаном молодежной команды и вообще провел около 200 поединков за команду.

Стоит отметить, что ближайшие матчи лиги стартуют минутой молчания в память о Файзутдинове.

Умер боксер, победивший Мохаммеда Али.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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