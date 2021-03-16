Спорт

Теннисист Стаховский победил в первом матче турнира в Италии

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Теннисист Стаховский победил в первом матче турнира в Италии

Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно стартовал на челленджере ATP в Биелла (Италия), передает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Украинские теннисисты продолжают выступления на итальянской серии Челленджеров в Биелла. Первым в борьбу вступил Стаховский матчем против местного игрока Маттео Джиганте. Стаховский победил в тяжелой борьбе — 7:5, 5:7, 6:2.

Сергей также заявлен в парной сетке вместе с Денисом Молчановым. В одиночной присутствует Илья Марченко, которому предстоит встреча с местным соперником Флавио Коболли.

Заметим, что первым сеяным соревнований стал француз Люка Пуиль, который в 2019 году доходил до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, победитель Кубка Дэвиса-2017 и пяти турниров категории АТР.

Во втором круге одиночного разряда в Италии Стаховский сразится с 151-й ракеткой мира швейцарцем Марк Андреа Хуслером.

По материалам: УНН

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