Спорт

Теннисист Марченко совершил рывок в рейтинге АТР

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Теннисист Марченко совершил рывок в рейтинге АТР

Первый номер мужского тенниса Украины Илья Марченко улучшил пребывания в обновленном рейтинге АТР, передает со ссылкой на сайт ассоциации.

Уроженец Донецка поднялся на десять позиций и вернулся в топ-170 — 169-е место. Сергей Стаховский поднялся на 195-ю строчку (2 места), Владислав Орлов сохранил за собой 365-е место. Виталий Сачко, который выиграл неделю назад “фьючерс”, впервые в карьере поднялся на 387-е место (22).

Алексей Крутых поднялся на 16 баллов и стал 527-м, а Эрик Ваншельбойм добавил 19 ступеней — 600-й.

Тройка лидеров рейтинга АТР приобрела следующий чина: Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев (Россия), Рафаэль Надаль (Испания).

Теннисист Стаховский победил в первом матче турнира в Италии.

По материалам: УНН

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