Спорт

Определены лучшие легкоатлеты месяца в Украине

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Определены лучшие легкоатлеты месяца в Украине

Второй раз подряд лучшей легкоатлеткой и легкоатлетом месяца в Украине признано Ярославу Магучих и Андрея Проценко. Об этом сообщает “Главпост” ФЛАУ, передает .

В феврале Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Банской Быстрицы с абсолютным рекордом Украины, рекордом Европы U23 в помещении и лучшим результатом сезона в мире (2,06 м). Уже через несколько дней ученица Татьяны Степановой в Сумах выиграла титул чемпионки Украины в помещении, продолжив серию прыжков на уровне двух метров — 2,00 м.

Проценко, как и Магучих, начал февраль со соревнований в Банска Быстрицы. Ученик Геннадия Зуева в Словакии стал третьим с результатом 2,28 м.

Участие в голосовании за лучших легкоатлета и легкоатлетка месяца в Украине приняли участие эксперты (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды ago
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