Новый клуб украинца одержал победу в поединке НБА

Новая команда украинского защитника Святослава Михайлюка “Оклахома-Сити Тандер” победила “Мемфис” во встрече регулярного чемпионата НБА, передает со ссылкой на сайты коллективов.

“Оклахома-Сити” проиграла первые две четверти, но разгромила “Мемфис” в заключительной 12-минутке с 16 очковой разницей, и этого хватило для положительного результата — выигрыш “Тандер” 128: 122.

Примечательно, что Михайлюк не попал в состав на этот поединок.

В “Оклахома-Сити” стало 17 побед при 22 поражениях — 12 место в Западной конференции НБА.

“Детройт” обменял Михайлюка в “Оклахому” на атакующего защитника Хамида Диалло.

По материалам: УНН