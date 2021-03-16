Нападающий Месси оформил дубль и повторил рекорд Хави

Аргентинский нападающий Лионель Месси сравнялся с рекордом Хави по наибольшему количеству проведенных матчей в составе каталонской “Барселоны”, передает со ссылкой на “OptaJose”.

Месси провел свой 767-й официальный матч за каталонский клуб в противостоянии с “Уэска” в матче 27 тура испанской Ла Лиги. По этому показателю Месси сравнялся с рекордсменом “сине-гранатовых” Хави.

Аргентинец также сумел отличиться дублем, а матч завершился разгромом “Уэска” — 4:1.

Отметим, что Месси дебютировал за “Барселону” в октябре 2004 года. С 660 голами шестикратный обладатель “Золотого мяча” является лучшим бомбардиром в истории каталонцев.

“Барселона” набрала 59 очков, выиграв четвертый матч подряд в Ла Лиге и отстает от “Атлетика” только на 4 балла. На 2 балла Месси и компания опережает “Реал”.

По материалам: УНН