Нападающий Кравец забил мяч в чемпионате Турции

Украинский нападающий “Коньяспора” Артем Кравец отметился голом в матче 30 тура чемпионата Турции против ФК “Касымпаша”, передает .

90 минут встречи прошли без голов, однако в компенсированное время команды обменялись голами. Портной на 2-й компенсированной реализовал навес с левого фланга партнера ударом головой. Однако этот мяч не оказался победным. Через четыре минуты Хайрадинович сравнял цифры — 1:1.

Примечательно, что после 28-ми туров “Коньяспор” расположился на 12-й строчке таблицы.

Для Кравца данное взятие ворот стало восьмым в нынешнем сезоне при 21 проведенном матче. Турецкой Суперлиги.

Украинский футболист вошел в число лучших бомбардиров-джокеров.

По материалам: УНН