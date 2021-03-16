Спорт

Нападающий Кравец забил мяч в чемпионате Турции

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Нападающий Кравец забил мяч в чемпионате Турции

Украинский нападающий “Коньяспора” Артем Кравец отметился голом в матче 30 тура чемпионата Турции против ФК “Касымпаша”, передает .

90 минут встречи прошли без голов, однако в компенсированное время команды обменялись голами. Портной на 2-й компенсированной реализовал навес с левого фланга партнера ударом головой. Однако этот мяч не оказался победным. Через четыре минуты Хайрадинович сравнял цифры — 1:1.

Примечательно, что после 28-ми туров “Коньяспор” расположился на 12-й строчке таблицы.

Для Кравца данное взятие ворот стало восьмым в нынешнем сезоне при 21 проведенном матче. Турецкой Суперлиги.

Украинский футболист вошел в число лучших бомбардиров-джокеров.

По материалам: УНН

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